Лига Чемпионов 2025/26 / Обзор матчей 7-го тура от 20.01.2026 Лига Чемпионов 2025/26 / Обзор матчей 7-го тура от 20.01.2026 20 января 2026
Футбол - Лига Чемпионов 2025/26
Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 21-го тура Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 21-го тура 20 января 2026
Футбол - Итальянская Серия А 2025/26
Мультикаст (20.01.2026) | Лига Чемпионов 2025/26 Мультикаст (20.01.2026) | Лига Чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига Чемпионов 2025-26
Реал Мадрид - Монако (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Реал Мадрид - Монако (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Интер - Арсенал (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Интер - Арсенал (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Спортинг - ПСЖ (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Спортинг - ПСЖ (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Вильярреал - Аякс (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Вильярреал - Аякс (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Тоттенхэм - Боруссия Д (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Тоттенхэм - Боруссия Д (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Копенгаген - Наполи (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Копенгаген - Наполи (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Олимпиакос - Байер (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Олимпиакос - Байер (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Будё-Глимт - Манчестер Сити (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Будё-Глимт - Манчестер Сити (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Кайрат - Брюгге (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 Кайрат - Брюгге (20.01.2026) | Лига чемпионов 2025/26 20 января 2026
Футбол - Лига чемпионов 2025/26
Чемпионат Англии 2025/26 / Обзор матчей 22-го тура Чемпионат Англии 2025/26 / Обзор матчей 22-го тура 19 января 2026
Футбол - Английская Премьер Лига 2025/26
Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 18-го тура Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 18-го тура 19 января 2026
Футбол - Немецкая Бундеслига 2025/26
Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 20-го тура Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 20-го тура 19 января 2026
Футбол - Испанская Ла Лига 2025/26
Новости футбола

 Все новости


Карло Анчелотти побывал на игре "Реала" в Лиге чемпионов


 Анхель Ди Мария: «Не подозревал, что в Португалии говорят на португальском


 Мбаппе догнал Роналдо по количеству голов в карьере


 Эмилиано Мартинес способен продолжить игровую карьеру в Серии А


 Франция не планирует бойкотировать чемпионат мира 2026 года


 "Бешикташ" проявляет интерес к 21-летнему хавбеку "Айнтрахта"


 Винисиус рассказал о клубе, где планирует продолжить свою карьеру


 Ювентус – Бенфика. Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января


 Марсель – Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января


 Челси – Пафос. Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января


 Хаби Алонсо согласен стать новым тренером «Ливерпуля»


 Тер Штеген сделал эмоциональное заявление на фоне ухода из «Барселоны»


 В Минспорта Франции прокомментировали вероятность бойкота ЧМ-2026 в США из-за


 Бекхэм отреагировал на скандальные нападки в адрес его сына


 «Арсенал» первым гарантировал выход в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26


 Тер Штеген отправился в аренду из «Барселоны» в «Жирону»


 «Интер» интересуется переходом Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы»


 «Кайрат» потерял возможность пробиться в плей-офф Лиги чемпионов


 Тренер «Челси» Росеньор поделился мнением о перспективах Стерлинга и Дисаси в


 «Астон Вилла» рассматривает возможность подписания экс-форварда «Милана»
