Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2026 года

Дата публикации: 17-08-2021

Пресс-служба мадридцев подтвердила факт продления соглашения с Тибо Куртуа. Новый контракт бельгийского голкипера будет действовать до лета 2026 года.



С 8-летнего возраста Куртуа находился в системе «Генка». За основной состав «шахтёров» он дебютировал в 2009 году. В 2011-ом контракт Тибо выкупил «Челси». Спустя 7 лет голкипера подписал «Реал», заплатив за него 35 млн евро. За испанскую команду футболист провел 130 встреч (125 пропущенных мячей, 52 «сухих» матча).



В составе «сливочных» Куртуа завоевал Суперкубок страны, главный приз клубного чемпионата мира и золотые медали Ла Лиги. Его стоимость равняется 60 млн евро (Transfermarkt.de).



За бельгийскую сборную Куртуа играет с 2011 года. На Евро-2020 он был основным стражем ворот команды и добрался вместе с ней до четвертьфинала турнира.