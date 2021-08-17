«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Уругвая
Наитан Нандес может сменить «Кальяри» на «Тоттенхэм». «Sky Sport Italia» утверждает, что лондонцы уже направили итальянской команде запрос относительно покупки 25-летнего хавбека.
«Кальяри» не против продать полузащитника при наличии хорошего предложения. Уругваец также готов к новым вызовам и хочет попробовать себя в топ-клубе.
О потенциальной сумме трансфера не сообщается. Ранее СМИ писали об интересе к Нандесу со стороны «Интера». Однако миланская команда в итоге приобрела Дензела Думфриса из ПСВ.
Наитан начинал карьеру в клубе под названием «Пеньяроль». «Кальяри» выкупил права на уругвайца у «Бока Хуниорс» в августе 2019 года. В сезоне 20/21 на счету правого хавбека 32 встречи в Серии А (2 гола, 2 ассиста).
«Transfermarkt» оценивает Нандеса в € 22 млн.