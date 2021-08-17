Бельерин изъявил желание покинуть «Арсенал» из-за конфликта с Артетой

Дата публикации: 17-08-2021

Эктор Бельерин не желает оставаться в «Арсенале». Goal.com, ссылаясь на «The Athletic», пишет, что у защитника произошел конфликт с Микелем Артетой, возглавляющим «пушкарей». Из-за него футболист больше не хочет выступать за лондонцев и намерен поменять команду в текущее трансферное окно.



Проблем с трудоустройством у Бельерина быть не должно. Интерес к защитнику приписывают сразу двум европейским грандам (испанскому «Атлетико» и итальянскому «Интеру»).



Контракт Бельерина с «Арсеналом» действует до лета 2023 года. В завершившемся сезоне испанец провел в составе «канониров» 35 поединков, в которых отличился 1 раз и отдал 4 голевых паса.



Ценник на защитника составляет 25 000 000 евро (по версии интернет-ресурса «Transfermarkt»).