Агент Жиго назвал причину, по которой игрок может покинуть «Спартак»

Дата публикации: 18-08-2021

Мохаммед Беншенафи, работающий с Самуэлем Жиго, рассказал о будущем своего клиента.



«С момента переезда в Москву Самуэль живет отдельно от семьи. Если он откажется от пролонгации соглашения со «Спартаком», то сделает это исключительно ради сына, который находится во Франции. Жиго уважает клуб и его болельщиков, но без сына ему очень тяжело», - публикует слова агента издание «РБ Спорт».



Ранее о проблемах с пролонгацией контракта с Жиго рассказал Евгений Мележиков. Гендиректор «красно-белых» также заметил, что защитник хотел бы находиться рядом с семьей.



Сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Торино» и «Ренн».



В сезоне 20/21 на счету Жиго 26 встреч за «Спартак», в которых стал автором 3 голов и получил 6 предупреждений.