Абрахам перешел из «Челси» в «Рому»

Дата публикации: 18-08-2021

На сайте «Ромы» появилась информация о подписании контракта с 23-летним Тэмми Абрахамом, ранее выступавшим за «Челси».



За нападающего римская команда заплатила 40 млн евро. Сумма компенсации может вырасти за счет дополнительных бонусов. Кроме того, лондонцы получат процент в случае перепродажи Абрахама. В контракте также прописано условие обратного выкупа. До лета 2023 года «Челси» сможет вернуть своего соотечественника за 80 млн евро.



С «джаллоросси» форвард подписал 5-летнее соглашение. В новой команде Абрахам выбрал себе 9-ый номер.



Футболист воспитывался в академии «Челси». В минувшем сезоне он провел за «аристократов» 32 встречи (12 забитых мячей, 6 ассистов). Вместе с лондонцами Абрахам выиграл Лигу чемпионов.