Свернуть список

«Шахтер» избавится сразу от трех бразильцев

Дата публикации: 18-08-2021

Де Дзерби намерен отказаться от услуг нескольких футболистов «Шахтера».

По данным журналиста Игоря Цыганыка, донецкая команда расстанется с 3 игроками бразильского происхождения. Речь идет о Дентиньо, Марлосе и Жуниоре Мораесе.

В рамках своей авторской программы «Циганик LIVE» на «Youtube» он сообщил: «Де Дзерби выстраивает новую команду, а данные игроки уже не покажут свой максимум. Договор Мораеса с клубом подходит к концу. К тренировкам футболист вернется в октябре, однако он вряд ли окажется нужен тренеру. Схожая ситуация с Дентиньо и Марлосом. Не представляю, что может случиться, чтобы клуб пролонгировал с ними соглашения».

Контракты футболистов действуют до 31.12.2021.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close