«Шахтер» избавится сразу от трех бразильцев

Дата публикации: 18-08-2021

Де Дзерби намерен отказаться от услуг нескольких футболистов «Шахтера».



По данным журналиста Игоря Цыганыка, донецкая команда расстанется с 3 игроками бразильского происхождения. Речь идет о Дентиньо, Марлосе и Жуниоре Мораесе.



В рамках своей авторской программы «Циганик LIVE» на «Youtube» он сообщил: «Де Дзерби выстраивает новую команду, а данные игроки уже не покажут свой максимум. Договор Мораеса с клубом подходит к концу. К тренировкам футболист вернется в октябре, однако он вряд ли окажется нужен тренеру. Схожая ситуация с Дентиньо и Марлосом. Не представляю, что может случиться, чтобы клуб пролонгировал с ними соглашения».



Контракты футболистов действуют до 31.12.2021.