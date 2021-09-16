«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой

Дата публикации: 16-09-2021

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что «Челси» готов предложить Сесару Аспиликуэте новый контракт. Лондонцы намерены продлить сотрудничество с 32-летним защитником до 2023 года.



«Челси» подписал Аспиликуэту в 2012 году, заплатив за него «Марселю» около 7 млн фунтов. В текущем сезоне испанец провел за «аристократов» 6 матчей, сделав 1 ассист. Действующее соглашение Сесара с «Челси» истекает следующим летом.



Ценник на футболиста равняется 13 000 000 евро («Transfermarkt»).



Аспиликуэта выступал за испанские сборные различных возрастов. Первый мяч за национальную команду он забил на Евро-2020 в поединке против Хорватии.