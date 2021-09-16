Свернуть список

«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой

Дата публикации: 16-09-2021

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что «Челси» готов предложить Сесару Аспиликуэте новый контракт. Лондонцы намерены продлить сотрудничество с 32-летним защитником до 2023 года.

«Челси» подписал Аспиликуэту в 2012 году, заплатив за него «Марселю» около 7 млн фунтов. В текущем сезоне испанец провел за «аристократов» 6 матчей, сделав 1 ассист. Действующее соглашение Сесара с «Челси» истекает следующим летом.

Ценник на футболиста равняется 13 000 000 евро («Transfermarkt»).

Аспиликуэта выступал за испанские сборные различных возрастов. Первый мяч за национальную команду он забил на Евро-2020 в поединке против Хорватии.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close