«Реал» и «ПСЖ» претендуют на Рюдигера

Дата публикации: 16-09-2021

По информации «Goal», возможность подписания контракта с Антонио Рюдигером рассматривают сразу два топ-клуба. Ранее сообщалось, что центрбек не может договориться с «Челси» о продлении соглашения.



По завершении сезона 2021/2022 Рюдигер может получить статус свободного агента. С января ему будет разрешено вступать в переговоры с любыми заинтересованными в его услугах клубами. Ситуацией намерены воспользоваться французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Реал», которые попытаются договориться о контракте с 28-летним защитником.



Сам немец согласен остаться в Лондоне в случае, если «аристократы» выполнят его финансовые требования. После продления трудового договора Антонио Рюдигер хочет получать 11,2 млн евро за сезон. Зарплата футболиста по действующему соглашению – 7,2 млн евро.