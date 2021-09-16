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«Арсенал» хочет приобрести Ауара летом 2022 года

Дата публикации: 16-09-2021

«Арсенал» вновь попробует подписать Уссема Ауара, футболист остался в сфере интересов «пушкарей». Сообщается, что договориться о сотрудничестве с французом лондонцы попытаются по окончании сезона (источник – «Todofichajes»).

Сам Ауар хочет оказаться в команде, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Для «Арсенала» данное условие может стать серьезной проблемой. Если подопечным Артеты не удастся получить путевку на турнир, то не исключено, что 23-летний футболист откажется от переезда в Англию.

Ауар находится в структуре «Лиона» с 2009 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Лион» 5 встреч, в которых отдал 2 голевые передачи.

Стоимость Уссема оценивается в 42 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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