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«Ювентус» поборется с «Баварией» за подписание Жезуса

Дата публикации: 16-09-2021

«Calcio Mercato» пишет, что Габриэль Жезус может покинуть «Ман Сити». Основным претендентом на 24-летнего бразильца является «Ювентус».

Туринцы хотят усилить линию нападения в ближайшее трансферное окно и рассматривают кандидатуру игрока «горожан». Конкурентом итальянцев в борьбе за Жезуса может стать «Бавария».

«Манчестер Сити» подписал соглашение с форвардом зимой 2017 года. За его трансфер английский гранд заплатил «Палмейрасу» 32 миллиона евро.

В сезоне 2021/2022 на счету Жезуса 4 поединка (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).

Контракт нападающего с «Сити» истекает в июне 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца – € 60 млн.

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