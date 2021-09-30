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12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента Лиги

Дата публикации: 30-09-2021

«Чемпионат», ссылаясь на ресурс, владеющий информацией, пишет, что среди 16 команд РПЛ 12 поддержали решение об уходе Сергея Прядкина.

О том, что он в скором времени может оставить свой пост, ранее написал ряд изданий. В настоящее время вопрос практически закрыт, а о решении должны объявить в ближайшем будущем. До выбора нового главы его обязанности, видимо, будет исполнять один из менеджеров отечественных команд. Среди кандидатов на это место значатся Шамиль Газизов, Рустем Сайманов, Роман Бабаев и Павел Пивоваров.

Главным претендентом на должность президента РПЛ считается Ашот Хачатурянц, ныне руководящий судейским комитетом. Сам он ранее не стал отрицать, что клубы предлагали ему возглавить лигу.

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