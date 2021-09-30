В Испании сообщили, что Симеоне заинтересован в трансфере Барриоса

Дата публикации: 30-09-2021

«Dario Gol» пишет, что «Зенит» может лишиться Вильмара Барриоса. Хавбек петербургского клуба интересен «Атлетико». В составе «матрасников» 27-летнего колумбийца хочет видеть Диего Симеоне, возглавляющий мадридцев.



Стороны могут оформить сделку уже зимой. Среди претендентов на Барриоса также значатся «Валенсия» и «Севилья». Однако фаворитом считается именно «Атлетико».



«Зенит» выкупил права на колумбийца у клуба «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года, заплатив за него 15 млн евро. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2023 года.



В текущем сезоне в активе Барриоса 8 поединков за «Зенит» (без результативных действий). Ценник на игрока, по данным «Transfermarkt», равняется 18 000 000 евро.