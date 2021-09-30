Свернуть список

«Челси» нацелился на трансфер защитника «Вильярреала»

Дата публикации: 30-09-2021

«Челси» заинтересовался защитником «Вильярреала». Внимание «аристократов» привлек Пау Торрес, неплохо выступивший на Евро-2020.

Лондонцы не смогли осуществить трансфер Жюля Кунде и теперь прорабатывают альтернативные варианты. По информации «90min», на трансфере Торреса настаивает Томас Тухель, которому импонируют игровые качества защитника. В футболисте «Вильярреала» наставник «синих» видит замену Курту Зума, который перебрался в «Вест Хэм Юнайтед».

Торрес выступает за «желтую субмарину» с лета 2018 года. В сезоне 21/22 он провел за «Вильярреал» 5 встреч и не отметился результативными действиями. Стоимость 24-летнего центрбека оценивается в 50 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Летом СМИ писали об интересе к Торресу со стороны «МЮ».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close