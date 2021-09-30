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Потолок зарплат в «Барселоне» седьмой по величине среди команд Ла Лиги, у «Реала» выше в 7,6 раз

Дата публикации: 30-09-2021

«Cope» опубликовал информацию из регламентных документов касательно ограничений по зарплатам клубов Ла Лиги. Оказалось, что лимиты, установленные для «Барселоны», существенно жестче, чем у ряда клубов. Именно «сине-гранатовые» особенно серьезно пострадали из-за ограничений.

Размер лимита для «Барселоны» составил 97 млн евро из расчета на 1 сезон. Показатель меньше прошлогоднего почти в 3,6 раза (прежняя цифра – 347 млн евро).

Примечательно, что «Реал», являющийся главным антагонистом каталонцев в рамках Ла Лиги, получил увеличенный лимит. Показатель для мадридцев составил 739 млн евро вместо прошлогодних 473 млн евро.

По объему лимитов «Барселона» стала лишь седьмой в испанском чемпионате.

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