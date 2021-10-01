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Пирло и Гальярдо входят в число претендентов на пост наставника «Барселоны»

Дата публикации: 01-10-2021

«ESPN» сообщает, что руководство «Барселоны» дополнило список кандидатов на тренерский мостик клуба Марсело Гальярдо и Андреа Пирло. Итальянский специалист остается без работы после ухода из «Ювентуса». Гальярдо в настоящий момент связан трудовыми отношениями с «Ривер Плейтом».

Среди других претендентов значатся Роберто Мартинес, тренирующий национальную сборную Бельгии, и Хави, руководящий «Аль-Саддом» из Катара.

Также не исключен вариант с назначением на должность тренера Альберта Капелласа, работающего в академии «Барселоны». Данный вариант рассматривается как временный на случай, если контракт с Рональдом Куманом будет расторгнут досрочно. Ранее Капеллас работал с молодежной сборной Дании и дошел с ней до 1/4 финала Евро.

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