Пирло и Гальярдо входят в число претендентов на пост наставника «Барселоны»

Дата публикации: 01-10-2021

«ESPN» сообщает, что руководство «Барселоны» дополнило список кандидатов на тренерский мостик клуба Марсело Гальярдо и Андреа Пирло. Итальянский специалист остается без работы после ухода из «Ювентуса». Гальярдо в настоящий момент связан трудовыми отношениями с «Ривер Плейтом».



Среди других претендентов значатся Роберто Мартинес, тренирующий национальную сборную Бельгии, и Хави, руководящий «Аль-Саддом» из Катара.



Также не исключен вариант с назначением на должность тренера Альберта Капелласа, работающего в академии «Барселоны». Данный вариант рассматривается как временный на случай, если контракт с Рональдом Куманом будет расторгнут досрочно. Ранее Капеллас работал с молодежной сборной Дании и дошел с ней до 1/4 финала Евро.