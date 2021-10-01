«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Вильярреала»
«Ливерпуль» может выкупить права на Арно Даньюму Груневелда, выступающего за «Вильярреал». Информацию разместил ресурс «Football Insider».
Источник пишет, что англичане наблюдали за игрой флангового игрока испанской команды в поединке против «Ман Юнайтед», который закончился победой «красных дьяволов» (2:1). В этой встрече Груневелд отметился голевым пасом на Пако Алькасера.
Договориться о переходе голландского вингера «Ливерпуль» попытается уже зимой.
Арно пополнил ряды «Вильярреала» летом 2021 года. Трансфер обошелся испанцам в 23,5 млн евро.
В сезоне 2021/2022 на счету 24-летнего футболиста 5 игр в Ла Лиге (2 забитых мяча). Соглашение голландца с «Вильярреалом» действует до июня 2026 года.
Ценник на Груневелда равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).