«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Вильярреала»

Дата публикации: 01-10-2021

«Ливерпуль» может выкупить права на Арно Даньюму Груневелда, выступающего за «Вильярреал». Информацию разместил ресурс «Football Insider».



Источник пишет, что англичане наблюдали за игрой флангового игрока испанской команды в поединке против «Ман Юнайтед», который закончился победой «красных дьяволов» (2:1). В этой встрече Груневелд отметился голевым пасом на Пако Алькасера.



Договориться о переходе голландского вингера «Ливерпуль» попытается уже зимой.



Арно пополнил ряды «Вильярреала» летом 2021 года. Трансфер обошелся испанцам в 23,5 млн евро.



В сезоне 2021/2022 на счету 24-летнего футболиста 5 игр в Ла Лиге (2 забитых мяча). Соглашение голландца с «Вильярреалом» действует до июня 2026 года.



Ценник на Груневелда равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).