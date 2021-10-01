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«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Вильярреала»

Дата публикации: 01-10-2021

«Ливерпуль» может выкупить права на Арно Даньюму Груневелда, выступающего за «Вильярреал». Информацию разместил ресурс «Football Insider».

Источник пишет, что англичане наблюдали за игрой флангового игрока испанской команды в поединке против «Ман Юнайтед», который закончился победой «красных дьяволов» (2:1). В этой встрече Груневелд отметился голевым пасом на Пако Алькасера.

Договориться о переходе голландского вингера «Ливерпуль» попытается уже зимой.

Арно пополнил ряды «Вильярреала» летом 2021 года. Трансфер обошелся испанцам в 23,5 млн евро.

В сезоне 2021/2022 на счету 24-летнего футболиста 5 игр в Ла Лиге (2 забитых мяча). Соглашение голландца с «Вильярреалом» действует до июня 2026 года.

Ценник на Груневелда равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

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