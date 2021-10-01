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В контракте Холанда нет отступных

Дата публикации: 01-10-2021

По информации ресурса «AS», «Боруссии» (Дортмунд) вряд ли удастся удержать Эрлинга Холанда по окончании сезона 21/22. В контракте норвежца, действующем до лета 2024 года, нет пункта об отступных. Однако между боссами «Боруссии» и Мино Райолой, представляющим интересы нападающего, есть некое соглашение.

Сообщается, что стороны договорились о том, что Холанд не будет форсировать уход из Дортмунда, а клуб в будущем не станет препятствовать его переходу. Кроме того, переговоры по продаже норвежца «шмелям» придется вести лишь с теми командами, которые заинтересуют нападающего. СМИ связывают Эрлинга с «Реалом», но окончательное решение футболист примет с учетом рекомендаций Райолы.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги в активе Холанда 5 матчей (7 голов, 4 ассиста).

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