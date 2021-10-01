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«Интер» отчитался о рекордных для Серии А убытках

Дата публикации: 01-10-2021

На официальном сайте «Интера» появилась информация о финансовых результатах клуба по итогам сезона 20/21.

Миланцы показали убыток в 245,6 млн евро, что стало новым рекордом для Серии А. К слову, потери главного конкурента «нерадзурри» – туринского «Ювентуса», составили 209,9 млн евро.

Отрицательные результаты команды выросли почти в 2 раза в сравнении с сезоном 19/20. Тогда «Интер» показал убыток в 102,4 млн евро. Одной из причин столь негативных результатов стала пандемия коронавируса и запрет посещения стадиона для болельщиков клуба. Из-за этого доходы миланцев сократились на 8,6 миллиона евро (до € 364,7 млн). При этом трансферы Лукаку и Хакими не помогут сгладить показатель, поскольку они попадут в расчет только в сезоне 21/22.

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