Вернер хочет покинуть «Челси». Он недоволен своим положением в команде

Дата публикации: 02-10-2021

Тимо Вернера не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Челси». С возвращением в Лондон Ромелу Лукаку немец все чаще оказывается на скамейке запасных. Если в ближайшем будущем ситуация не поменяется, то форвард будет просить руководство «аристократов» отпустить его.



В поединке 2-го тура Лиги чемпионов, где «Челси» встречался с «Ювентусом», Томас Тухель, возглавляющий «синих», пытаясь переломить ход неудачно складывающегося матча, сделал 5 замен. Однако Вернер так и остался вне игры. Произошедшее нападающий воспринял крайне негативно.



Состав «аристократов» Вернер пополнил летом 2020 года, и обошелся клубу в 53 млн евро.



В сезоне 21/22 на его счету 7 матчей за «Челси» (1 гол, 1 ассист).



Источник – «Telegraph».