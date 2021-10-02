Понсе потребуется операция на колене

Дата публикации: 02-10-2021

В четверг во 2-м туре Лиги Европы «Спартак» сумел одержать волевую победу над «Наполи» со счетом 3:2. Однако радость от этого события омрачила травма Эсекеля Понсе, полученная им в конце первого тайма. Центральный нападающий столкнулся с Костасом Маноласом, и защитник итальянцев упал ему на ногу. В итоге продолжить игру Понсе не смог.



О результатах медосмотра аргентинца рассказала пресс-служба москвичей: «В ходе обследования у форварда диагностировали повреждение мениска. Операцию планируется провести в понедельник. Тогда станет ясно, когда Эсекель сможет вернуться в строй».



Ближайший поединок «Спартак» проведет 3-го октября против «Ахмата». 20-го октября «красно-белые» примут английский «Лестер Сити».