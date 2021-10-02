Свернуть список

«ПСЖ» и «Ливерпуль» заинтересованы в Кесси

Дата публикации: 02-10-2021

Франк Кесси может уйти из «Милана» в зимнее трансферное окно. Один из лидеров итальянцев интересен нескольким европейским топ-клубам. Такой сведениями располагает «La Gazzetta dello Sport».

Соглашение Кесси с «Миланом» истекает в 2022 году. Ивуариец доволен своим положением в команде, но просит повысить ему зарплату. Хавбек согласен на продолжение сотрудничества, если его оклад увеличится до 8 млн евро. Однако клуб не готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.

В сложившейся ситуации «россонери» могут продать ивуарийца уже зимой. На Франка претендуют «Ливерпуль» и «ПСЖ».

За «Милан» Кесси выступает с лета 2019 года. В сезоне 21/22 в его активе 6 игр за итальянский клуб (без результативных действий).

«Transfermarkt» оценивает полузащитника в 55 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close