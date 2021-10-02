Форвард «Бенфики» может продолжить карьеру в Англии

Дата публикации: 02-10-2021

«Барселона» уже дважды крупно уступила в матчах Лиги чемпионов. На этой неделе «сине-гранатовые» получили 3 безответных мяча от «Бенфики». Дублем в ворота испанской команды отметился Дарвин Нуньес.



По данным «Sky Sports», за игрой 22-летнего форварда наблюдали скауты «Манчестер Юнайтед», присутствующие на стадионе.



«Манкунианцы» давно следят за прогрессом футболиста «Бенфики». Руководство англичан уверено, что ему по силам стать игроком основы «Юнайтед».



Главной проблемой при оформлении перехода будет ценник на уругвайца. Источник пишет, что Жорже Жезуш, возглавляющий «Бенфику», считает, что за результативного бомбардира можно получить не меньше, чем за Жоау Фелиша, 2 года назад перебравшегося в Мадрид за 127 млн евро.