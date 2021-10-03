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Гнабри согласовал новый контракт с «Баварией»

Дата публикации: 03-10-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о ситуации с новым контрактом Сержа Гнабри.

По информации инсайдера, переговоры хавбека с представителями «Баварии» касательно продления соглашения завершились успешно.

Мюнхенская команда подготовила для своего подопечного долгосрочный контракт, предусматривающий повышение зарплаты. Новые условия устроили Гнабри, и футболист согласился пролонгировать договор. Официально о переподписании хавбека планируется объявить в ближайшее время.

Действующее соглашение Гнабри с «Баварией» истекает в 2023 году. В сезоне 2021/2022 он был задействован в 10 поединках во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами.

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