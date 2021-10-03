Адейеми понадобился топу Бундеслиги

Дата публикации: 03-10-2021

Согласно информации «Sport Bild», Карим Адейеми в скором времени может сменить «Зальцбург» на «Баварию». Руководству немецкого клуба импонирует игра 19-летнего форварда.



Источник сообщает, что «Бавария» рассматривает вариант с возвращением футболиста, который в 2011 году был отстранен от работы с молодежной командой «красных» по причинам дисциплинарного характера.



Другим претендентом на Адейеми является «Вольфсбург». Примечательно, что клуб уже пытался выкупить права на центрального нападающего за 10 млн евро. Однако сделка не состоялась. В зимнее трансферное окно «волки» готовы предложить в 3 раза больше.



Карим выступает за «Ред Булл Зальцбург» с лета 2018 года. В текущем сезоне в его активе 15 игр за австрийскую команду (10 голов, 2 ассиста).