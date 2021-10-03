«Краснодар» возобновил интерес к защитнику «Галатасарая»

Дата публикации: 03-10-2021

«Краснодар» может выкупить контракт Маркуса Тейшейры (более известный как Маркао), выступающего за «Галатасарай».



«TGRT Haber» утверждает, что «быки» возобновили интерес к футболисту. Российский клуб готов увеличить размер компенсации за центрбека, чтобы закрыть сделку в зимнее ТО. Сделать это будет непросто, поскольку главным претендентом на него считается «Наполи». «Адзурри» предлагают за 25-летнего бразильца 10 млн евро.



Летом СМИ уже писали об интересе «Краснодара» к защитнику турецкой команды. За игрока «быки» были готовы выложить порядка 8 млн евро. Однако переход не состоялся. Также «Галатасарай» отказался отдавать Маркао в годичную аренду в «Наполи». Соглашение предполагало выплату € 1,5 млн и возможность последующего выкупа бразильца за 12,5 млн евро.