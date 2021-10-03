«Арсенал» поборется с «Барселоной» за вингера сборной Италии

Дата публикации: 03-10-2021

Лоренцо Инсинье может покинуть «Наполи» после окончания срока действия контракта. Претендентов на одного из лидеров неаполитанцев немало. Вингер может перебраться в АПЛ или Ла Лигу. Об этом пишет «Sportsmole».



Источник сообщает, что заполучить капитана «Наполи» планирует «Арсенал». Переговоры по его подписанию «пушкари» намерены провести в ближайшее время.



Среди конкурентов лондонского клуба значится «Барселона». Каталонцы не рассматривают вариант с покупкой 30-летнего футболиста. Испанский гранд хочет дождаться завершения сезона и подписать Лоренцо на правах свободного агента. За «Наполи» форвард играет с 2010 года. По ходу нынешней кампании он сыграл в 8 матчах, отличившись 2 голами и 3 результативными пасами.



Ценник на Инсинье равняется 48 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).