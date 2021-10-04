«Реал» претендует на игрока «Лестера» Тилеманса

Дата публикации: 04-10-2021

Юри Тилеманс может перебраться в Испанию.



По данным «El Nacional», в услугах хавбека «Лестера» заинтересован «Реал». Если сделка состоится, то мадридская команда может расстаться с Каземиро.



Тилеманс обучался футболу в структуре «Андерлехта». Дебют игрока в составе бельгийской команды состоялся в 2013 году, а спустя 2 сезона он стал самым молодым капитаном в истории клуба. В 2017 году права на полузащитника выкупил «Монако». Эта сделка стоила «монегаскам» 25 000 000 евро.



После 2 неполных сезонов во Франции Тилеманс перебрался в «Лестер». Трансфер обошелся англичанам в 40 млн евро. Бельгиец подписал с клубом контракт до лета 2023 года.



В текущем сезоне на счету Тилеманса 11 матчей с 1 голом и 2 ассистами.



«Transfermarkt» оценивает 24-летнего футболиста в € 55 млн.