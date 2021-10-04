Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг – главный кандидат на пост тренера «Барселоны»

Дата публикации: 04-10-2021

Эрик тен Хаг считается главным претендентом на пост наставника «Барселоны». Информацию разместило издание «Marca», ссылаясь на «Catalunya Radio». В поддержку кандидатуры наставника «Аякса» выступает Жоан Лапорта (президент каталонцев).



Ранее СМИ писали о том, что «сине-гранатовые» в ближайшее время могут попрощаться с Рональдом Куманом. Причиной тому стали провальные результаты клуба на старте сезона.



Сообщалось, что если «Барсе» не удастся достойно выступить в сентябрьских встречах Лиги чемпионов и Ла Лиги, то голландца могут уволить. Позднее стало известно, что окончательное решение боссы испанского гранда примут после поединка с «Атлетико». В итоге «блаугранас» неудачно провели весь этот отрезок игр, потому шансы Кумана остаться у руля клуба минимальны.