«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Чалобой

Дата публикации: 04-10-2021

По сообщениям Николо Скиры, «Челси» намерен пролонгировать соглашение с Тревором Чалобой.



Лондонцы уже начали обсуждать детали нового контракта с Фрэнком Тримболи, представляющим интересы 22-летнего защитника. Футболист связан трудовым договором с «аристократами» до 2023 года. «Челси» хочет продлить сотрудничество до 2026 года.



Чалоба воспитывался в структуре лондонской команды. Его дебют в составе «Челси» состоялся в августе 2021 года. До этого он успел поиграть в аренде в «Лорьяне», «Хаддерсфилде» и «Ипсвиче».



В текущем розыгрыше чемпионата Англии Чалоба стал участником 4 поединков, в которых отметился 2 забитыми мячами.



Рыночная стоимость центрбека равняется 3,5 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).