Защитник «Урала» вызван в сборную России

Дата публикации: 04-10-2021

На подготовительный сбор национальной команды перед грядущими поединками против сборных Словакии и Словении приглашён Арсен Адамов, представляющий екатеринбургский «Урал». Информация об этом появилась на официальном сайте РФС.



«В связи с травмой Самошникова, которую он получил незадолго до старта сбора, было решено сделать ставку на Арсена Адамова. Наш тренерский штаб следил за игрой молодого защитника в составе «Урала», а сейчас появилась возможность узнать его получше», - цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.



Уже на этой неделе, 8-го октября, наша национальная команда примет Словакию, а спустя три дня сыграет со Словенией в гостях.



На данный момент дружина Валерия Карпина идет 2-й в группе H в рамках отбора к ЧМ-2022 (13 очков). Хорватия, находящаяся на строчку выше, имеет в своем активе столько же баллов (обходит Россию по дополнительным показателям).