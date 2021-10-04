Раньери может возглавить «Уотфорд»

Дата публикации: 04-10-2021

Фабрицио Романо в своем «Twitter» поделился информацией о кандидате на пост наставника «Уотфорда». У руля английской команды может оказаться Клаудио Раньери.



Источник сообщает, что стороны уже приступили к переговорам. Имя нового тренера клуба руководство «шершней» планирует раскрыть в ближайшем будущем.



Прежний наставник Хиско Муньос был уволен из команды 3-го октября. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты на старте сезона.



Раньери остается без клуба с конца прошлого сезона после ухода из «Сампдории», которая под его руководством стала 9-й в Серии А. До этого он отработал полсезона в «Роме».



В 2018-2019 годах итальянец возглавлял «Фулхэм», который был его последней командой в АПЛ.