Источник из окружения Тедеско заявил, что тренер не возглавит «Локомотив»

Дата публикации: 05-10-2021

«Чемпионат», указывая в качестве источника некое лицо из окружения Доменико Тедеско, сообщает, что немецкого специалиста не будет в «Локомотиве».



Собеседник рассказал «Чемпионату» следующее: «Я знаю про слухи, связывающие Тедеско и «Локомотив». Могу с уверенностью заявить, что Доменико не возглавит данный клуб».



Ранее «Чемпионат» писал, что «железнодорожники» рассматривают 2 кандидатов на замену Николичу. Информация появилась на волне слухов о скорой отставке тренера. Позднее стали известны их имена (Роберт Клаус, возглавляющий «Нюрнберг», и Доменико Тедеско, ранее работавший со «Спартаком»). Пригласить экс-наставника «красно-белых» предложил Томас Цорн, в пользу Клауса высказался Ральф Рангник (функционеры москвичей).