Мбаппе: просил «ПСЖ» отпустить меня летом

Дата публикации: 05-10-2021

Килиан Мбаппе сообщил, что летом мог сменить клуб и даже просил у «Пари Сен-Жермен» разрешить ему уйти.



«Летом я просил о трансфере. В мои планы не входила пролонгация договора с клубом. На деньги, полученные от трансфера, «ПСЖ» мог бы купить другого качественного игрока, который занял бы моё место. Однако мои отношения с клубом всегда строились на уважении, поэтому я сообщил, что останусь, если в Париже не хотят отпускать меня», – цитирует форварда ресурс «RMC Sport».



Соглашение француза с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона. Летом интерес к нападающему проявлял «Реал», но «красно-синие» отказались продавать футболиста мадридской команде.



В сезоне 2021/2022 в активе форварда сборной Франции 4 гола и 5 ассистов в 11 встречах за «ПСЖ».



На сегодняшний день трансферная стоимость Мбаппе составляет 160 млн евро («Transfermarkt»).