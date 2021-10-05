«Краснодар» близок к договоренности с «Локомотивом» по трансферу Пабло зимой

Дата публикации: 05-10-2021

«Локомотив» и «Краснодар» могут закрыть сделку по переходу Пабло в зимнее трансферное окно. Стороны практически согласовали детали будущего трансфера. Информация об этом появилась на «Чемпионате», который в свою очередь ссылается на 2 источника, знакомых с ситуацией.



«Железнодорожники» подписали Пабло, ранее защищавшего цвета «Бордо», в январе 2021 года. Бразилец заключил с московским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.



В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 9 поединков, в которых он не отметился результативными действиями.



Ориентировочная стоимость защитника равняется 9 000 000 евро («Transfermarkt»).



В конце лета «Чемпионат» писал, что «Локомотив» может попрощаться с Пабло. Клуб даже вел переговоры по трудоустройству бразильца, но в итоге тот остался в команде Николича.