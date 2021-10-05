«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»

Дата публикации: 05-10-2021

Ресурс «Fichajes» пишет, что Нико Гонсалес, права на которого принадлежат «Барселоне», в скором времени может перебраться в Англию. В услугах 19-летнего таланта каталонцев заинтересован «Ман Сити».



Гонсалес находится в структуре «Барселоны» с 2013 года. Весной 2019 года состоялся его дебют за вторую команду каталонцев. Первый матч за основу «сине-гранатовых» он провел в августе 2021 года. Всего на счету полузащитника 8 встреч за клуб (без результативных действий).



Соглашение Гонсалеса с «Барсой» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 0,5 млн евро.



В 2018-2019 годах Нико вызывался в испанскую сборную (U19), за которую он провел 7 матчей.