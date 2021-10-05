«Вильярреал» подготовил для Орье трехлетний контракт, футболист находится в Испании

Дата публикации: 05-10-2021

Николо Скира утверждает, что Серж Орье продолжит свою карьеру в Испании. «Вильярреал» подпишет защитника на правах свободного агента. Руководство «желтой субмарины» уже подготовило для ивуарийца 3-летнее соглашение.



Информация о возможном переходе 28-летнего футболиста в «Вильярреал» появилась после того, как 3-го октября его заметили на трибуне домашней арены испанской команды в рамках матча Ла Лиги. Унаи Эмери, возглавляющий клуб, не стал опровергать слухи о переходе Орье в «Вильярреал».



Напоним, Орье остался без клуба летом 2021 года после разрыва трудовых отношений с «Тоттенхэмом». В прошлом сезоне на его счету 19 игр в английской Премьер-лиге (2 забитых мяча).



Ориентировочная стоимость крайнего защитника – 20 млн евро.