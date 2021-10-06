Свернуть список

Николич официально покинул пост главного тренера «Локомотива»

Дата публикации: 06-10-2021

Слухи о скорой отставке Марко Николича оказались правдивыми. 5-го октября пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о расторжении контракта со специалистом.

Сообщается, что стороны решили разорвать трудовые отношения по обоюдному согласию. Помимо Николича, из тренерского штаба «железнодорожников» ушли Горан Басарич и Радойе Смилянич.

В отсутствии тренера исполнять его обязанности доверено Дмитрию Лоськову, ранее помогавшему сербскому специалисту.

Николич работал с «Локомотивом» с мая 2020 года. В сезоне 2020/21 «красно-зелёные» под его руководством стали третьими в РПЛ и завоевали Кубок России. Последние 5 матчей команда Николича провалила (3 ничьих, 2 поражения).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close