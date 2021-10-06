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Источник: «Ювентус» может арендовать Азара у «Реала»

Дата публикации: 06-10-2021

На страницах издания «Calciomercato» появилась информация о возможном варианте продолжения карьеры Эдена Азара.

Сообщается, что бельгиец в скором времени может перебраться в Серию А, где интерес к нему проявляет «Ювентус». По данным источника, туринцы получат полузащитника в аренду на 2 сезона. В соглашении будет прописана опция по выкупу футболиста.

Состав «Реала» Азар пополнил в июле 2019 года, но полноценно реализовать себя в Мадриде ему так и не удалось. Со «сливочными» игрок сборной Бельгии связан контрактом, рассчитанным до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провёл 8 поединков за «Реал», в которых он отметился 1 ассистом.

Рыночная стоимость хавбека упала уже до 40 млн евро (Transfermarkt.de). При этом «Реал» покупал его за 115 миллионов.

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