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Президент «Реала» – о Мбаппе: все решится первого января

Дата публикации: 06-10-2021

Стали известны новые подробности возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал». Информацией в интервью изданию «El Debate» поделился Флорентино Перес.

Президент «сливочных» отметил: «Новостями по Мбаппе мы будем располагать в январе. Хочется верить, что все станет ясно уже первого числа».

Мадридцы давно хотят подписать форварда «ПСЖ». Летом «Реал» пытался договориться с «красно-синими» о трансфере 22-летнего игрока, но боссы французской команды отказались продавать одного из своих лидеров.

Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что мечтает попробовать свои силы в Мадриде.

Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» в силе до лета 2022 года. В этом сезоне Килиан отыграл 11 матчей. В них он стал автором 4 голов и 5 результативных пасов.

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