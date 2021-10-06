Президент «Реала» – о Мбаппе: все решится первого января

Дата публикации: 06-10-2021

Стали известны новые подробности возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал». Информацией в интервью изданию «El Debate» поделился Флорентино Перес.



Президент «сливочных» отметил: «Новостями по Мбаппе мы будем располагать в январе. Хочется верить, что все станет ясно уже первого числа».



Мадридцы давно хотят подписать форварда «ПСЖ». Летом «Реал» пытался договориться с «красно-синими» о трансфере 22-летнего игрока, но боссы французской команды отказались продавать одного из своих лидеров.



Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что мечтает попробовать свои силы в Мадриде.



Контракт нападающего с «Пари Сен-Жермен» в силе до лета 2022 года. В этом сезоне Килиан отыграл 11 матчей. В них он стал автором 4 голов и 5 результативных пасов.