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Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ

Дата публикации: 06-10-2021

«СЭ» сообщил о назначении Ашота Хачатурянца исполняющим обязанности главы РПЛ. Руководитель судейского комитета займет место Сергея Прядкина, об отставке которого стало известно 5-го октября.

Кандидатуру Хачатурянца одобрил Александр Дюков, возглавляющий РФС. Какое-то время Ашоту придется совмещать 2 должности.

Сам Хачатурянц уже дал первые комментарии относительно своего назначения. Он сообщил: «Все 16 команд поддержали вариант с моим назначением на пост и.о. руководителя РПЛ. Прядкин ушел в отставку по собственному желанию. Насколько мне известно, клубы не выражали недоверия бывшему главе РПЛ».

Напомним, должность президента Российской Премьер-лиги Прядкин занимал с осени 2007 года. В январе этого года его переизбрали еще на 5 лет.

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