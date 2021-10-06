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«Арсенал» нашел замену Ляказетту в «Эвертоне»

Дата публикации: 06-10-2021

Перестройка, затеянная Микелем Артетой в «Арсенале», продолжается. Специалист хочет усилить линию нападения клуба.

В ближайшее время «пушкари» могут расстаться с Александром Ляказеттом. Однако наставник лондонцев уже нашел замену форварду в составе «Эвертона». Испанец хочет видеть в своей команде Доминика Калверт-Льюина. Стоимость 24-летнего англичанина равняется 45 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

Приобрести основного голеадора «ирисок» будет непросто. Если переговоры по Калверт-Льюину завершатся неудачей, то в «Арсенале» намерены переключиться на Олли Уоткинса, выступающего за «Астон Виллу». Ценник на 25-летнего нападающего составляет 32 000 000 евро.

Источник – «The Sun».

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