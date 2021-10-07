Зюле может покинуть «Баварию» летом бесплатно и стать игроком клуба АПЛ

Дата публикации: 07-10-2021

Флориан Плеттенберг в своем Twitter-аккаунте рассказал о ситуации с пролонгацией контракта Никласа Зюле.



По данным журналиста, текущий сезон для 26-летнего защитника может стать последним в составе «Баварии». Летом его контракт с клубом завершится, и он станет свободным агентом.



Мюнхенцы ведут переговоры с Зюле касательно нового соглашения, но пока стороны не достигли договоренности в этом вопросе. Далеко не все в «Баварии» уверены, что клубу следует продлевать контракт с центрбеком. При этом у футболиста уже есть предложения от команд из АПЛ, потому летом он вполне может перебраться на Туманный Альбион.



Зюле пополнил состав «Баварии» 4 года назад, перейдя из «Хоффенхайма». В текущем сезоне на его счету 11 встреч (без результативных действий).