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Глейзеры продают очередную порцию акций «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 07-10-2021

Глейзеры, являющиеся собственниками «Ман Юнайтед», намерены продать часть акций клуба. Речь идет о 8-процентной доле семьи в структуре клуба (9,5 млн акций). Соответствующее сообщение уже направлено в адрес Нью-Йоркской фондовой биржи. С продажи акций Глейзеры могут получить 137,12 млн фунтов.

Однако, как сообщает «BBC», для самого клуба сделка не принесет никакой выгоды, поскольку средства отправятся на личные счета его владельцев.

В марте Глейзеры уже продали часть акций «красных дьяволов», ожидаемая прибыль от которых составила 70 000 000 фунтов. Сделка вызвала недовольство фанатов команды, что в итоге привело к переносу даты проведения встречи между «МЮ» и «Ливерпулем». После протестов Джоэл Глейзер обещал предоставить возможность приобрести акции всем желающим.

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