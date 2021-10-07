Глейзеры продают очередную порцию акций «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 07-10-2021

Глейзеры, являющиеся собственниками «Ман Юнайтед», намерены продать часть акций клуба. Речь идет о 8-процентной доле семьи в структуре клуба (9,5 млн акций). Соответствующее сообщение уже направлено в адрес Нью-Йоркской фондовой биржи. С продажи акций Глейзеры могут получить 137,12 млн фунтов.



Однако, как сообщает «BBC», для самого клуба сделка не принесет никакой выгоды, поскольку средства отправятся на личные счета его владельцев.



В марте Глейзеры уже продали часть акций «красных дьяволов», ожидаемая прибыль от которых составила 70 000 000 фунтов. Сделка вызвала недовольство фанатов команды, что в итоге привело к переносу даты проведения встречи между «МЮ» и «Ливерпулем». После протестов Джоэл Глейзер обещал предоставить возможность приобрести акции всем желающим.