«Боруссия» Д рассматривает Влаховича в качестве замены Холанду

Дата публикации: 07-10-2021

После заявления президента «Фиорентины» о том, что клубу не удалось договориться о продлении контракта с Душаном Влаховичем, активность других команд по отношению к форварду резко возросла.



Руди Галетти сообщает, что подписать 21-летнего серба попытается «Боруссия» (Дортмунд). Немцам в скором времени придется попрощаться с Эрлингом Холандом, а замену ему клуб пока не нашел. Влахович вполне может стать тем игроком, который нужен «шмелям». Основной проблемой в оформлении сделки, вероятно, будет сумма трансфера. Отступные за серба равняются 75 млн евро.



Соглашение Влаховича с «фиалками» актуально до середины 2023 года.



В текущем сезоне нападающий отметился 6 голами и 1 результативным пасом в 8 матчах за итальянский клуб.