«Интер» начал переговоры по новому контракту с Бареллой

Дата публикации: 07-10-2021

Фабрицио Романо информирует о старте переговоров по новому контракту между «Интером» и Николо Бареллой.



Согласно сведениям инсайдера, миланцы подготовили для 24-летнего хавбека долгосрочное соглашение. Таким образом руководство «нерадзурри» намерено отблагодарить игрока за матчи в составе клуба.



Барелла воспитывался в «Кальяри», где и началась его футбольная карьера. В 2019 году «Интернационале» договорился об аренде центрального полузащитника с опцией обязательного выкупа за € 32,5 млн.



Действующий контракт Бареллы с командой Симоне Индзаги истекает в 2024 году. Походу сезона 2021/2022 Николо поучаствовал в 7 поединках Серии А, отметившись 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает его стоимость в 65 млн евро.