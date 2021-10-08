Роналду увеличил стоимость акций «Ман Юнайтед» на 650 млн евро

Дата публикации: 08-10-2021

Издание «The Sun» рассказало, как возвращение Криштиану Роналду отразилось на динамике цен акций «МЮ». Их общая стоимость выросла на 650 млн евро.



Переезд португальца в Англию позволил ему стать лидером в списке наиболее высокооплачиваемых футболистов, ежегодно составляемом «Forbes». По итогам сезона 36-летний форвард заработает порядка 106,6 млн евро без вычета налогов. 59,7 млн евро из этой суммы составит зарплата и дополнительные бонусы, которые положены ему за переход в «Юнайтед».



На 2-ой строчке списка «Forbes» разместился извечный конкурент португальца Лео Месси. За сезон 21/22 аргентинец заработает 93,8 млн евро. Далее расположились его партнеры по «ПСЖ». 3-е место занял Неймар (81,0 млн евро), 4-е – Мбаппе (36,7 млн евро).