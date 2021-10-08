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Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Фавром

Дата публикации: 08-10-2021

По данным «TodoFichajes», «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением на должность тренера Люсьена Фавра. Кандидатуру 63-летнего швейцарца лоббирует Ральф Рангник. Источник пишет, что переговоры клуба со специалистом идут довольно быстро.

«Локомотив» остался без наставника 5-го октября. Соглашение с Марко Николичем было расторгнуто по обоюдному согласию. На время отсутствия тренера исполнять его обязанности доверили Дмитрию Лоськову.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в числе кандидатов на вакантную должность значился Доменико Тедеско (экс-наставник «Спартака»). Кандидатуру немца предлагал Томас Цорн (технический директор «железнодорожников»). Также сообщалось о варианте с Робертом Клаусом, тренирующим «Нюрнберг».

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