Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Фавром

Дата публикации: 08-10-2021

По данным «TodoFichajes», «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением на должность тренера Люсьена Фавра. Кандидатуру 63-летнего швейцарца лоббирует Ральф Рангник. Источник пишет, что переговоры клуба со специалистом идут довольно быстро.



«Локомотив» остался без наставника 5-го октября. Соглашение с Марко Николичем было расторгнуто по обоюдному согласию. На время отсутствия тренера исполнять его обязанности доверили Дмитрию Лоськову.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что в числе кандидатов на вакантную должность значился Доменико Тедеско (экс-наставник «Спартака»). Кандидатуру немца предлагал Томас Цорн (технический директор «железнодорожников»). Также сообщалось о варианте с Робертом Клаусом, тренирующим «Нюрнберг».