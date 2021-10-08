Фанатам «Марселя» запретили посещать выездные матчи до конца года

Дата публикации: 08-10-2021

«Марсель» останется без поддержки болельщиков на гостевых встречах до конца года. Такое решение вынес французский дисциплинарный футбольный комитет в рамках рассмотрения инцидента, произошедшего после встречи 7-го тура Лиги 1, в которой сошлись «Анже» и «Марсель». Информацию опубликовал ресурс «LFP».



Помимо этого, с «Марселя» сняли 1 очко условно.



«Анже» также получил наказание. Трибуна фанатов клуба будет закрыта на 2 встречи чемпионата. При этом дисквалификация на один из матчей является условной.



Инцидент с болельщиками случился уже после окончания матча. Фанатам «Марселя» удалось прорваться на поле. Вскоре между болельщиками команд началась массовая потасовка, что в итоге привело к повреждению оборудования, находившегося на стадионе.