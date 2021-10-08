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«Шахтер» нашел замену Траоре в чемпионате Турции

Дата публикации: 08-10-2021

23-летний Мостафа Мохамед, находящийся в аренде в «Галатасарае», может перейти в «Шахтер». «Fotospor» пишет, что донецкая команда занимается поисками замены для Лассины Траоре, выбывшего из строя на длительное время.

Сообщается, что на подписании египтянина настаивает Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Шахтер». Однако ситуация по форварду достаточно сложная. Правами на него владеет каирский «Замалек». При этом пока непонятно, кому футболист будет принадлежать с января следующего года. «Горняки» планируют вступить в переговоры по Мохамеду после того, как в этом вопросе появится ясность.

Другим кандидатом на усиление атаки «Шахтера» является Аллахьяр Сайядманеш из «Фенербахче». Донецкий клуб рассматривает вариант с арендой нападающего. Сейчас игрок сборной Ирана выступает в УПЛ в составе «Зари» (аренда до 31 декабря).

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